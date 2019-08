Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Bitburg (ots)

Am Sonntag, 25.08.2019, parkte eine 19-jährige ihren Pkw Audi A 3 in der Zeit von 16.00 - 18.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Denkmalstraße in Höhe der dortigen Fahrschule. Während ihrer Abwesenheit touchierte ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken in die Parklücke rechts neben dem Pkw der Geschädigten. Es entstand ein Schaden an der Heckstoßstange sowie an der Heckklappe. Der oder die Unfallverursacher(-in) entfernte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell