Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in einen Supermarkt in Gerolstein

Gerolstein (ots)

Drei unbekannte, dunkel gekleidete Täter haben sich am frühen Morgen des 26.08.19, im Zeitraum von 02:40 Uhr bis 02:45 Uhr, einem Supermarkt in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein genähert, haben eine Nebentür aufgebrochen und sind im Verkaufsraum gezielt den Verkaufsstand mit der Tabakware angegangen. Nach ca. 2 Minute haben die drei Täter das Gebäude mit einem großen weißen Big-Pack wieder verlassen und sind mit dem Diebesgut, in einem grauen VW Golf 5, in unbekannte Richtung geflüchtet. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260 oder die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-95260.

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Tel.: 06592 / 9626-0

Fax : 06592 / 9626-50

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell