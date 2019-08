Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Manderscheider Burgenfest

Manderscheid (ots)

Anlässlich des Manderscheider Burgenfestes erschienen zahlreiche Besucher, um auf der Festwiese den Ritterturnieren, Falknershows und dem Feuerwerk am Samstag beizuwohnen. Auf dem Gelände der historischen Manderscheider Burg stellten Handwerker zeitgemäße Waren her und boten Einblicke in deren Herstellung. Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt.

Durch das eingerichtete Durchfahrtverbot war der gefahrenfreie Ablauf, insbesondere für die an- und abreisenden Fußgänger, welchen die Möglichkeit geboten wurde Shuttlebusse zu nutzen, gewährleistet. Trotz allen Verkehrsmaßnahmen missachteten dennoch vereinzelt motorisierte Zweiradfahrer die Straßensperrung, so dass diese vor dem Veranstaltungsgelände zurückgewiesen werden mussten.

Das Fest verlief in gemütlicher Atmosphäre, ohne polizeiliche Vorkommnisse.

