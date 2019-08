Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Neroth (ots)

In Neroth in der Hauptstraße wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter PKW der Marke Toyota von einem vorbeifahrenden Lkw beschädigt. Am Lkw waren roten Überführungskennzeichen befestigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260 oder die Polizei Gerolstein, Tel.: 06591-95260.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell