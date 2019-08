Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl

Mainz-Oberstadt (ots)

Dienstag, 20.08.2019, 13:00 Uhr

Am Dienstagmittag täuscht ein Mann an der Haustür eines 87-Jährigen vor, Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens zu sein und die Anschlüsse überprüfen zu müssen. Nachdem der angebliche Mitarbeiter weg ist, stellt der 87-Jährige fest, dass Bargeld in Höhe eines zweistelligen Betrages aus seinem Portemonnaie entwendet wurde.

Personenbeschreibung: - Männlich - ca. 180 cm - 185 cm - ca. 40 Jahre - schwarze Haare - dunkler Teint

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

