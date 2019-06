Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gauner täuschen Spritmangel vor - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

B 3 zwischen Nörten-Hardenberg und Sudheim - Mittwoch, 26.05.2019, 21.30 Uhr

SUDHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr wurde auf der B 3 zwischen Nörten-Hardenberg und Sudheim die Hilfsbereitschaft eines Autofahrers schamlos ausgenutzt. Der Northeimer wurde dabei um 120 Euro betrogen.

Der 69-Jährige war mit seinem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Northeim unterwegs. Mehrere hundert Meter vor der Abzweigung nach Suterode standen am rechten Fahrbahnrand zwei Autos. Ein Mann machte auf sich Aufmerksam. Der Northeimer hielt an. Der Mann stellte sich als Rumäne vor und gab an, kein Benzin mehr zu haben. Er bat um Bargeld, wollte aber nichts geschenkt haben. Als Gegenwart übergab er für 120 Euro Bargeld einen 1000-Lei-Schein. Umgerechnet sind 1.000 Lei über 200 Euro wert.

Am nächsten Tag musste der Northeimer feststellen, dass der 1000-Lei-Schein wertlos ist. Derzeit wird im 3. Fachkommissariat ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges geführt. Zeugen, die Hinweise zu dem am Straßenrand stehenden Mann oder den beiden Autos geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Northeimer Polizei zu melden.

