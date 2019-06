Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt

Uslar (ots)

(zi.)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit vom 21.06.2019, 16:00 Uhr, bis zum 27.06.2019, 11:30 Uhr, einen in der Mühlenstraße in einer Parkbucht abgestellten Pkw am Außenspiegel und hinteren linken Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell