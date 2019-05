Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsamer Einsatz von Stadt und Polizei im Stadtgebiet

Gelsenkirchen (ots)

Am 24.05.2019 fand in der Zweit zwischen 17:00 Uhr und 00:00 Uhr ein weiterer Einsatz von Stadt und Polizei zur Bekämpfung der Clankriminalität in Gelsenkirchen statt. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag zunächst im Bereich des Hafen Graf Bismarck. Im weiteren Verlauf wurden die Kontrollen aber auch auf andere Stellen im Stadtgebiet erweitert. Im Rahmen ihrer Kontrollen verzeichneten die Einsatzkräfte insgesamt 106 Geschwindigkeitsverstöße. Bei ihren weiteren Verkehrsüberwachungsmaßnahmen überprüften Stadt und Polizei insgesamt 63 Fahrzeuge. Einem der kontrollierten Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, da er unter dem Verdacht stand, sein Fahrzeug unter dem Einfluss alkoholischer Getränke geführt zu haben. Einen Pkw stellten die Einsatzkräfte aufgrund von technischen Mängeln sicher und erstatten aus dem gleichen Grund bei zwei weiteren Fahrzeugführern Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die Mitarbeiter der Stadt Gelsenkirchen kontrollierten auch die Parksituation an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet und registrierten dabei 11 Verstöße. Aufgrund der bei der Polizei und der Stadt eingegangenen Beschwerden kontrollierten die Einsatzkräfte auch im Trinenkamp und auf dem Parkplatz des S-Bahn-Haltepunktes in Hassel die dort anwesenden Personengruppen. Beide Örtlichkeiten wiesen starke Verschmutzungen auf.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Torsten Sziesze

Telefon: 0209 / 365 2010

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell