Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Opel Vivaro gestohlen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße - In der Nacht zum Donnerstag, 27.06.2019

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - In der Nacht zum Donnerstag wurde von dem Gelände des Opel-Händlers an der Göttinger Straße ein grauer Opel Vivaro B gestohlen. Der 9-Sitzer stand mit einem Wert von ca. 24.000 Euro zum Verkauf. Die Diebe brachten kurzerhand die Kennzeichen eines Firmenwagens an dem nicht zugelassenen Fahrzeug an.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag auf dem Gelände oder in der Nähe des Autohändlers etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Northeimer Polizei zu melden.

