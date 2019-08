Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kaputte Fenster zwischen Grafhorst und Wahrstedt gefunden - Polizei sucht Zeugen

Kreisstraße 38 zwischen Grafhorst und Wahrstedt 09.08.2019

Die Polizei sucht Zeugen einer unerlaubten Müllentsorgung an der Kreisstraße 38 zwischen den Ortschaften Grafhorst und Wahrstedt. In der Feldmark, nahe der Bahnstrecke wurden mehrere ausgebaute Fensterrahmen mit zerstörtem Fensterglas aufgefunden. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Demnach wurden die Fenster erstmals am 25. Juli von Passanten bemerkt. Die Ermittler erhoffen sich, dass jemand das Ablegen des Mülls beobachtet hat. Hinweise nimmt die Polizei Velpke unter der Rufnummer 05364 - 947070 entgegen.

