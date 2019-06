Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: "Ex" mit PET- Flasche geschlagen und Bierflasche beworfen

Pirmasens (ots)

Am Sonntagabend gegen 21:13 Uhr gerieten die 30-Jährige Geschädigte und der 44-Jährige Beschuldigte, in einer Wohnung in der Luisenstraße, in einen verbalen Streit. Hintergrund des Streites zwischen dem bereits getrenntlebenden Ex-Paar waren die gemeinsamen Kinder. Die 30-Jährige wollte an diesem Abend die zwei Kinder in der Wohnung des 44- Jährigen abholen und mit nach Hause nehmen. Im weiteren Verlauf des Streites schlug der 44-Jährigen der 30-Jährigen mit einer PET-Flasche ans linke Ohr, sodass die Geschädigte eine Schürfwurde davontrug. Die Wunde ließ sich die 30-Jährige umgehend im Krankenhaus behandeln. Nach der Behandlung ging die 30-Jährige erneut zur Wohnung des 44-Jährien, um ihre Kinder zu holen. Als der 44-Jährige Beschuldigte nun eine Bierflasche nach der 30-Jährigen schmiss, die Geschädigte glücklicherweise verfehlte, rief die 30-Jährige die Polizei. Die Kinder wurden aus der Wohnung des 44-Jährigen geholt und ihrer Mutter wohlbehalten übergeben. Der 44- Jährige Beschuldigte muss sich nun wegen Körperverletzungsdelikten verantworten.

