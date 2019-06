Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Zwischen Sonntagmorgen 02:15 Uhr und Sonntagabend 18:00 Uhr wurde ein weißer Ford Fiesta auf dem Parkplatz unter der Gottlieb-Daimler-Brücke in der Lützelstraße beschädigt. An dem Pkw wurden der rechte Außenspiegel und eine Leiste an der Windschutzscheibe abgerissen. Der Sachschaden wird auf ca. 600 EUR geschätzt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Sachbeschädigung.

