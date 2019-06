Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzungen auf dem Kienholzfest

Münchweiler an der Rodalb (ots)

Zwei Körperverletzungen musste die Polizei in der Nacht zum 09. Juni 2019 auf dem Kienholzfest aufnehmen. Zwei Heranwachsende gingen einen 46-jährigen an, nachdem dieser sie auf ein vorangegangenes Fehlverhalten ansprach. Beide waren zuvor angetrunken in ein Zelt gestürzt.

Ein weiterer, 30-jähriger, griff in betrunkenem Zustand grundlos das Sicherheitspersonal des Festes an. Dieser sollte von seinem Bruder aufgrund seiner Alkoholisierung nach Hause gebracht werden.

Auf die Täter kommen nun Strafanzeigen wegen Körperverletzungen zu.

