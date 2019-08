Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Hoher Schaden an geparktem Opel Cascada

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen auf dem REWE-Parkplatz in der Strombergstraße abgestellten schwarzen Opel Cascada beschädigte am Mittwochnachmittag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer, richtete Schaden von mindestens 2.500 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt. Die Geschädigte stellte ihren Wagen gegen 15.45 Uhr ab und musste rund 15 Minuten später die Beschädigungen feststellen. Sie informierte die Beamten des Polizeireviers Sinsheim, die nun wegen Unfallflucht ermitteln. Kunden des Marktes oder sonstige Zeugen, die auf den Anstoß aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel.: 07261/6900, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell