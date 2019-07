Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeugvandalismus

Bad Bergazbern (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 22.07./23.07.19, wurden im Stadtgebiet Bad Bergzabern mehrere Fahrzeuge beschädigt. In der Haydnstraße wurde an einem Pkw Audi die Heckscheibe, an einem Pkw Mercedes in der Theodor-Heuss-Straße, die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. An einem grauen Pkw VW Passat in der Kurtalstraße, schlugen die Täter mit einem Gegenstand die Scheibe der Beifahrertür ein. An einem Peugeot Transporter, geparkt in der Steinfelder Straße, schlugen die bislang unbekannten Täter die Scheibe der Fahrertür ein. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000.- Euro. Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefon 06343/93340 oder per unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell