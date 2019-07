Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 19./20.7.2019, Marktstraße 50 Sachbeschädigung durch Graffiti

Landau (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde auf mehrere Fensterscheiben des Rathauses in der Marktstraße in Landau ein Graffiti "1312" aufgetragen. Die Graffitis konnten mit herkömmlichem Reinigungsmittel entfernt werden. Durch den Reinigungsaufwand der Graffiti entstand ein Schaden von ca. 100EUR. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

