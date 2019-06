Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen nach einer Körperverletzung gesucht

Altenglan (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 17:15 Uhr kam es zwischen zwei Fahrradfahrern und einer 25-jährigen Spaziergängerin mit ihren Hunden im Bereich des Radweges unterhalb der Austraße in Altenglan zunächst zu einem Streitgespräch mit anschließender körperlichen Auseinandersetzung. Die 25-jährige wurde hierbei leicht verletzt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, bzw. Hinweise auf die Täter geben können, bittet die Polizei Kusel sich unter der unter der Telefonnummer 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.

