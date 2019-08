Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Roller-Fahrer schaute zu tief ins Glas...

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kurz nach Mitternacht war ein 23-jähriger Roller-Fahrer auf der B 3 unterwegs und kam aus bislang nicht erkennbaren Gründen, möglicherweise auch aufgrund seiner Alkoholisierung, zwischen den Abfahrten Leimen-Süd und Nußloch in den Grünstreifen. Bei seinem Versuch, den Roller wieder auf die Fahrbahn zu steuern, stürzte der junge Mann und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort erstversorgt, lehnte aber eine Einlieferung in ein Krankenhaus ab.

Bei der Unfallaufnahme wehte den Beamten Alkoholgeruch entgegen und ordneten eine Überprüfung an. Nach dem Wert von über 1,6 Promille folgten auf der Dienststelle die Blutentnahme, die Einbehaltung des Führerscheins sowie die Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell