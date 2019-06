Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Polizei sucht bestohlene Rentnerin

Am Samstag (22. Juni) beobachtete ein aufmerksamer Autofahrer (24), der gegen 16:15 Uhr die Moerser Straße in Richtung Homberg entlang fuhr, eine Seniorin, die einer dunkelhaarigen Frau hinterher rannte. Als er in Höhe eines Einkaufszentrums neben der Rentnerin anhielt und sie fragte was los sei, gab die Dame ihm den Hinweis, dass sie soeben von der Flüchtigen bestohlen worden sei. Die mutmaßliche Diebin stieg derweil auf der Beifahrerseite in einen schwarzen Opel Adam und flüchtete. Der 24-Jährige konnte noch das Kennzeichen des Mietwagens fotografieren. Die Täterin hat dunkle Haare, ist circa 40 Jahre alt, hat eine korpulente Statur und sprach in gebrochenem Deutsch. Als der junge Mann die Verfolgung abbrechen musste und nach dem Opfer suchen wollte, hatte sich die Bestohlene bereits entfernt. Bis heute hat sich die Seniorin nicht bei der Polizei gemeldet. Das Kriminalkommissariat 13 bittet die Frau, sich unter der Rufnummer 0203-280-0 bei der Polizei zu melden. (dab)

