POL-DU: Alt-Hamborn: Ladendieb von aufmerksamen Bürgern gestellt

Als am Mittwoch (26. Juni) ein Mann (26) um 18:50 Uhr versuchte aus einem Schuhgeschäft auf der Jägerstraße zwei Paar Sportschuhe zu stehlen, hinderten ihn couragierte Passanten an der Flucht. Die Filialleiterin (22) berichtete den verständigten Polizisten, dass der Dieb zuvor mit zwei Schuhkartons unter den Armen das Geschäft verlassen hatte. Als der akustische Alarm der Diebstahlswarnanlage auslöste, ließ der 26-Jährige seine Beute fallen und rannte los. Aufmerksame Augenzeugen, die ihn an der Flucht hinderten und zurückbrachten, hatten sich bereits entfernt bevor die Ordnungshüter eintrafen. Die Beamten stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest und erstatten eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (dab)

