Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Wohnungseinbruch in der Langstraße

Mannheim (ots)

In den Innenhof eines Anwesens in der Langstraße begaben sich in der Nacht zum Donnerstag bislang nicht ermittelte Täter und machten sich einem Fenster der im EG gelegenen Wohnung zu schaffen. In der Wohnung wurde aus der abgelegten Damenhandtasche ein geringer Geldbetrag sowie ein auf dem Küchentisch platziertes Huawei-Handy gestohlen. Als Einbruchszeit kommt der späte Mittwochabend, kurz vor Mitternacht bis Donnerstag, ca. 3 Uhr in Frage. Zeugen bzw. Bewohner des Hauses, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

