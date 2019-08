Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Heidelberg (ots)

Beim Einfahren auf ein Tankstellengelände in der Mönchhofstraße achtete am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr ein VW Passat-Fahrer nicht auf eine ordnungsgemäß fahrende 22-jährige Radfahrerin und erfasste diese. Bei dem Sturz auf die Motorhaube und anschließend Fahrbahn zog sich die junge Frau Verletzungen zu, die zuerst vor Ort behandelt und danach in einem Heidelberger Krankenhaus weiterversorgt werden mussten. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf über 1.500 Euro. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

