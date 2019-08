Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein bislang Unbekannter einen abgestellten Kleinbus in der Moselstraße. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes Benz Viano in der Farbe Schwarz mit Heidelberger Zulassung. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf 20.000 Euro.

Zeugen, die in der Zeit von 20 Uhr bis 10:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.

