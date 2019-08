Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheimer Feld: Strandbar völlig ausgebrannt, hoher Sachschaden, Zeugen gesucht! (Pressemeldung 2)

Heidelberg-Neuenheimer Feld (ots)

Am Mittwoch kurz nach 06 Uhr brannte die Strandbar in der Tiergartenstraße 13, am sog. "Heidelbeach/ Heidelgarden".

Der Brand konnte schnell durch die verständigte Feuerwehr bekämpft und gelöscht werden.

Die Strandbar, die aus mehreren Seecontainern bestand und auch das Lager der Bar beinhaltete, wurde durch das Feuer völlig zerstört.

Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen in dieser Sache übernahmen Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Erkenntnisse zur Brandursache liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor und sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Zeugen des Brandes und oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

