Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoknacker schneiden Türen auf

Bad Oeynhausen (ots)

Auf Werkzeug hatten es Autoknacker in der Nacht zu Dienstag in Rehme abgesehen. Dafür brachen sie auf nicht alltägliche Weise zwei Kleintransporter auf. Um an die Beute zu gelangen, schnitten sie jeweils ein Loch in die Schiebetür der Fahrzeuge.

So konnten sie aus einem im Mühlenweg abgestellten VW Bulli diverses Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro entwenden. Aus dem zweiten Firmenfahrzeug, der Renault stand über Nacht in dem in der Nähe gelegenen Frankenberger Weg, wurde ersten Feststellungen zufolge nichts gestohlen.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen zur angegebenen Zeit verdächtig wirkende Personen in dem Wohngebiet aufgefallen sind, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke