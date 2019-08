Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Unterschiedliche Angaben eines Unfallablaufs... Polizei Wiesloch bittet um Zeugenhinweise

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unterschiedlich sind die Angaben zweier Beteiligten, so dass sich die Beamten des Polizeireviers Wiesloch zur Aufklärung des Unfallablaufs Zeugenhinweise erhoffen.

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr stießen an der Kreuzung Bahnhofstraße/Am Neuen Schulhaus eine 69-jährige Suzuki-Fahrerin mit einer 57-jährigen Radfahrerin zusammen. Nach Angaben der Radfahrerin fuhr die Autofahrerin unvermittelt los, so dass die 57-Jährige ausweichen musste und dabei stürzte. Die Autofahrerin äußerte wiederum, dass die Radfahrerin das Auto übersehen und somit den Crash ausgelöst hätte.

Die verletzte Radfahrerin wurde vor Ort erstversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der Schuldfrage werden mögliche Zeugen des Unfalls gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden. Kleine Notiz am Rande: der Ehemann der Verletzten trat gegen die Wagentüre des Suzuki, so dass diese Beschädigungen aufwies. Wegen Sachbeschädigung wird er sich verantworten müssen.

