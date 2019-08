Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Ausparkmanöver scheitert... Schaden über 4.000 Euro

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Senior aus Walldorf versuchte am Dienstagvormittag in der Gartenstraße auszuparken und rammte dabei einen dahinter stehenden VW Golf. Beim anschließenden Vorwärtsfahren touchierte er noch einen Opel Vectra und krachte im weiteren Verlauf noch gegen eine Mauer. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 4.000 Euro belaufen; der Walldorfer wurde zum Glück nicht verletzt. Während der Halter des Opels vor Ort angetroffen werden konnte, wurde am VW eine Nachricht hinterlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell