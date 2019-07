Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen / Mitternachtslauf Heiligenhafen.

Lübeck (ots)

In der Nacht von Freitag (26.07.) auf Sonnabend (27.06.) kommt es in der Heiligenhafener Innenstadt in der Zeit von 21.00 Uhr bis 01.00 Uhr wegen einer Laufveranstaltung zu Straßensperrungen und Verkehrs- behinderungen. Autofahrer werden gebeten, die Autobahnanschlussstellen zum Umfahren der Innenstadt zu nutzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell