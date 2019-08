Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Beim Rückwärtsfahren mit Fußgängerin kollidiert - Frau wird leicht verletzt in Klinik eingeliefert

Mannheim (ots)

Eine 75-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagvormittag, gegen 10:40 Uhr, in der Weiherstraße von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Aufgrund eines Rückstaus musste ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer, der in Richtung Talstraße unterwegs war, mit seinem Auto zurücksetzen und kollidierte mit der 75-Jährigen, die gerade hinter ihm die Straße überquerte. Die Frau zog sich durch die Kollision Prellungen und Schürfwunden zu und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug des Verursachers entstand kein Schaden.

