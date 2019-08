Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Fahrer erfasst Pedelec-Fahrerin

MannheEpfenbach / Rhein-Neckar-Kreisim (ots)

Auf der L 530 zwischen Spechbach und Epfenbach wurde gestern Abend gegen 22.30 Uhr eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Radfahrerin war von Spechbach in Richtung Epfenbach unterwegs, als ein 30-jähriger VW-Fahrer, der in gleicher Richtung fuhr, die Frau erfasste. Die Radfahrerin wurde auf die Motorhaube und Windschutzscheibe aufgeladen und anschließend in den Grünstreifen geschleudert. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht laut Angaben des Notarztes zum Glück nicht. Laut Zeugenangaben war das Licht am Fahrrad eingeschaltet, die Frau hatte auch ein Fahrradhelm auf. Der Schaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt. Die L 530 war bis 00.20 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim



Ulrich Auer

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell