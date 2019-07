Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Handtasche aus Pkw gestohlen

Gronau (ots)

Am Dienstag stellte eine Gronauerin gegen 12.35 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz des Penny-Marktes an der Ochtruper Straße ab. Als sie ca. 20 Minuten später zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl ihrer Handtasche fest, die sie in dem Pkw zurückgelassen hatte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte die Geschädigte vergessen, ein Fenster zu schließen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell