Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vorsicht Trickdiebe

Gronau (ots)

Am Dienstag betraten zwei noch unbekannte Frauen gegen 14.00 Uhr eine Imbissstube an der Enscheder Straße. Sie lenkten die Mitarbeiterin ab und entwendeten in einem günstigen Moment deren Mobiltelefon. Die Diebinnen werden wie folgt beschrieben:

1. ca. 30 - 35 Jahre alt, schlank, blond, grüne Kleidung, englischsprachig

2. ca. 30 - 35 Jahre alt, schlank, blaues Oberteil, Jeanshose, englischsprachig

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell