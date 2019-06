Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbrecher gelangen nicht in Gaststätte; Wietzendorf: Wohnmobil aufgebrochen; Soltau: Auf permanente Ruhestörung folgt Gewahrsam

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.06.2019 Nr. 1

02.06 / Einbrecher gelangen nicht in Gaststätte

Bad Fallingbostel: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Sonntag in eine Gaststätte an der Düshorner Straße einzubrechen und beschädigten dabei zwei Fenster und drei Türen. Der Einstieg gelang nicht. Schaden: 2.000 Euro.

02.06 / Wohnmobil aufgebrochen

Wietzendorf: Am Sonntag, zwischen 12.00 und 15.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Wohnmobil ein, das auf dem Parkplatz eines Campingplatzes in Wietzendorf abgestellt war. Die Täter entwendeten zwei Telefone, einen Tablet-PC und Unterhaltungselektronik im Wert von rund 700 Euro.

02.06 / Auf permanente Ruhestörung folgt Gewahrsam

Soltau: Ein 36jähriger Soltauer musste die Nacht von Sonntag auf Montag in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Nach wiederholter Ruhestörung sollte der Mann zur Unterbindung und weiteren Verhinderung des Lärms in Gewahrsam genommen werden. Damit war er nicht einverstanden und stellte sich mit erhobenen Fäusten den Polizeibeamten entgegen und widersetzte sich. Er wurde zu Boden gebracht und dort fixiert. Anschließend folgte der Transport zur Dienstelle. Der Bereitschaftsdienst des Amtsgerichts Soltau ordnete die Ingewahrsamnahme bis Montagmorgen, 06.00 Uhr an. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

03.06 / Ältere Frau fährt Jungen an und zeigt ihm einen "Vogel" - Zeugen gesucht

Soltau: Bereits am Donnerstag, 02. Mai 2019 ereignete sich auf der Winsener Straße in Soltau ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Jungen mit seinem Fahrrad. Gegen 13.15 Uhr beabsichtigte der Zwölfjährige die Straße an einer Verkehrsinsel zu queren. Die Autofahrerin ließ ihn zunächst passieren, fuhr allerdings wieder an, als das Kind etwa auf der Hälfte der Fahrbahn war, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Junge verletzte sich bei dem Unfall. Die Autofahrerin zeigte ihm einen "Vogel" und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Sie wird als ältere Dame beschrieben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen kleinen, schwarzen Wagen. Zeugen des Unfalls und die Verursacherin werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

