POL-MA: Sinsheim: Einbruch in Einfamilienhaus Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Ilvesbach" suchten in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Mittwochabend bislang unbekannte Täter heim. Die Türe zum Wintergarten hebelten die Einbrecher auf, betraten sämtliche Etagen und durchsuchten Räume wie auch Behältnisse. Zum jetzigen Zeitpunkt ist lediglich bekannt, dass mehrere Packungen Zigaretten, die in der angrenzenden Garage in einem Schrank gelagert waren, gestohlen wurden. Ob weitere Utensilien aus dem Anwesen mitgenommen worden sind, ist noch unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Angaben zur Gesamtschadenshöhe können daher noch nicht gemacht werden.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

