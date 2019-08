Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fischsterben

Walsdorf (ots)

Durch einen Anwohner wird die Polizei am Sonntagnachmittag über ein Fischsterben in Walsdorf in Kenntnis gesetzt. Der Anwohner hatte bemerkt, dass Fische und Flusskrebse verendet im dem kleinen Gewässer lagen. Von der Polizei wurden Wasserproben gesichert und die zuständigen Behörden informiert. Hinweise auf die Ursache gibt es noch nicht. Hinweise an die Polizei Daun: Tel.: 06592/9626-0

