Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Oldenburg (ots)

In der Nacht des 28.07.19, gegen 02:30 Uhr, wurde ein Verkehrsteilnehmer in Rastede auf einen Radfahrer aufmerksam, der die Fahrbahn der Metjendorfer Straße in Richtung Neusüdender Straße ohne Licht und in Schlangenlinie befuhr. Der Verkehrsteilnehmer verfolgte den Radfahrer, sodass er schließlich durch die Polizei in Wahnbek angehalten werden konnte. Ein Alkoholtest ergab bei dem 18-jährigen Radfahrer einen Wert von 1,91 Promille. Daraufhin wurde durch die Polizei eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

