Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Erntemaschine durch Brand völlig zerstört++

Oldenburg (ots)

Am Sa., 27.07.2019, gegen 15.10 Uhr, kam es in 26655 Westerstede, OT Neulanden, auf einem zum Teil abgeernteten Feld zum Brand einer Rundballenpresse. Ein Übergreifen des Brandes von der Maschine auf Strohrundballen, die auf dem feld lagen, konnte nicht verhindert werden. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Sichtbehinderungen auf der naheliegenden BAB A 28 waren die Folge. Die Autobahn wurde zwischen den AS Westerstede und Westerstede-West halbseitig in Fahrtrichtung Leer gesperrt. Ca. 140 Kameraden der Westersteder Stadtfeuerwehren waren im Einsatz, so dass der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Nach etwas mehr als einer Stunde wurde die Sperrung aufgehoben. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 - 30.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Westerstede

Telefon: +49(0)4488/833-115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell