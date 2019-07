Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Rabiate Radfahrerin fährt Fußgängerin an +++ Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag den 26.07.2019 gegen 15:02 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einer Fußgängerin auf dem Gehweg an der Staulinie. Zunächst wird die 16-jährige Fußgängerin beim Vorbeifahren von hinten leicht von einer Radfahrerin angefahren. Die Radfahrerin setzt ihren Weg laut schimpfend in Richtung Alter Hauptpost fort, dreht dann aber und fährt die Fußgängerin in Richtung der Kreuzung Heiligengeistwall / Am Stadtmuseum erneut, jetzt aber offensichtlich bewusst an. Anschließend dreht sie erneut und fährt wieder in Richtung Alter Hauptpost weg, ohne sich um die Verletzte Jugendliche zu kümmern. Die verursachende Radfahrerin wird beschrieben als 20 bis 30-jährige Frau mit blonden, nach hinten gekämmten Haaren mit einem schwarz-grünen Mountainbike. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und evtl. nähere Angaben zur Radfahrerin geben können. (885515)

