Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Oldenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr, wurde der Polizei Oldenburg mitgeteilt, dass ein Pkw-Fahrer beim Ausfahren aus einem Grundstück an der Ferdinand-Koch-Straße einen gegenüber der Ausfahrt geparkten Pkw touchiert habe. Als der Pkw anschließend wieder auf das Grundstück gefahren sei, sei dieser dort gegen einen Pfosten des Carports gestoßen. Vor Ort konnten die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes den 40-jährigen Fahrer des Pkw feststellen. Bei ihm wurde ein Test am Alkomaten durchgeführt; dieser ergab einen Atemalkoholwert von 1,15 Promille. Gegen den 40-jährigen Oldenburger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2500,00 Euro.

