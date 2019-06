Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer leicht verletzt

Ahaus (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer hat sich am Mittwoch in Ahaus ein 18-Jähriger leicht verletzt. Der Ahauser radelte gegen 20.40 Uhr neben einem 13-Jährigen auf einem Wirtschaftsweg in der Ottensteiner Bauerschaft Feldmark. Der 18-Jährige rutschte von der Pedale ab, kam ins Straucheln und touchierte mit seinem Rad das neben ihm fahrende. Ein Rettungswagen brachte den gestürzten Radfahrer in ein Krankenhaus.

