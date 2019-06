Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Feuer springt auf Wohnhaus über

Vreden (ots)

Ein Sachschaden von circa 110.000 Euro ist am Mittwoch beim Brand eines Wohnhauses in Vreden entstanden. Ein Feuer hatte sich gegen 22.00 Uhr aus unbekannter Ursache in einem Holzstapel entzündet. Dieser lagerte unter einem Carport auf einem Grundstück an der Hoyastraße. Die Flammen sprangen auf den Carport und das Gebäude über. Kräfte der Feuerwehr Vreden löschten den Brand. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt, Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.

