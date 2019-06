Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Auto-Aufbrecher scheitern

Reken (ots)

Nicht öffnen konnten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch die Tür eines Transporters am Fathofskamp in Klein Reken. Offensichtlich wollten die Täter an das Werkzeug kommen, das in dem Fahrzeug lag. Die Unbekannten hatten versucht, ein Türschloss aufzustechen. Mehrere ähnliche Fälle hatten sich wie berichtet in der gleiche Nacht auch im Rekener Ortsteil Maria Veen abgespielt, zudem, auch ein eine Tat in Klein Reken. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell