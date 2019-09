Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Moorrege - Trunkenheitsfahrt mit 2,73 Promille

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 04.09.19, stellten Beamte der Polizeistation Uetersen einen betrunkenen Autofahrer in Moorrege fest. Bei der Kontrolle leistete der Mann Widerstand.

Gegen 19:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei über Notruf einen Transporter mit auffälliger Fahrweise. Das Auto soll bereits mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die Regionalleitstelle der Polizei entsandte mehrere Streifenwagen, während der Hinweisgeber dem Transporter in sicherem Abstand folgte und fortlaufend den Standort an die Polizei weitergab. Die Beamten stoppten das Auto in der Pinneberger Chaussee. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer, einem 32-Jährigen aus dem Kreis Stormarn, ergab einen Wert von 2,73 Promille. Bei der Sicherstellung seiner Autoschlüssel schubste er einen Polizisten zur Seite und musste vor Ort überwältigt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell