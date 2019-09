Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Bei Gegenverkehr und durchgezogener Linie überholt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 03.09.19, kam es auf der L 105 zwischen Appen und Wedel zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Verursacher.

Gegen 13:00 Uhr befuhr eine 72-jährige Frau aus Wedel mit ihrem Opel Meriva die Pinneberger Straße (L 105) von Appen in Richtung Wedel. In der Nähe der Einmündung zum Fährenkamp kam ihr eine weiße Limousine entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei überholte das weiße Fahrzeug trotz Gegenverkehrs und durchgezogener Linie ein anderes Auto. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Opelfahrerin nach rechts aus, konnte jedoch einen Zusammenstoß der Außenspiegel von ihrem und dem überholenden Auto nicht mehr vermeiden. Die weiße Limousine setzte ihre Fahrt in Richtung Appen fort.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug, das bislang lediglich als weiße Limousine beschrieben werden kann, geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04103-50180 entgegengenommen.

