Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mobiltelefon aus Pkw gestohlen

Geilenkirchen (ots)

An einer Tankstelle an der Sittarder Straße entwendeten Unbekannte ein Mobiltelefon aus dem Inneren eines Pkw. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 7. August, gegen 18.45 Uhr.

