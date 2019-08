Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher kamen durchs Fenster

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher am 5. August (Montag), gegen 4.10 Uhr, in ein Haus an der Lindenstraße. Sie durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke. Ob sie auch etwas entwendeten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht klar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell