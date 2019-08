Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeuge von Firmengelände entwendet

Heinsberg-Dremmen (ots)

Von einem Firmengelände an der Erkelenzer Straße entwendeten unbekannte Täter einen Lkw Fiat Ducato, einen Pkw Fiat 595 Abarth sowie die Kennzeichen von zwei weiteren Fahrzeugen. Um das Gelände verlassen zu können brachen die Täter einen Pkw Fiat 500 auf, welcher in der Zufahrt zum Gelände abgestellt war, und versetzten diesen. Außerdem hatten sie es offensichtlich auf einen weiteren Pkw Fiat 595 Abarth abgesehen, dieser verblieb jedoch auf dem Gelände. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen Dienstag, 6. August, 18.30 Uhr und Mittwoch, 7. August, 8 Uhr.

