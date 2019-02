Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Spiegel an Spiegel

Sundern (ots)

Am Montag trafen sich auf der Mescheder Straße zwei Außenspiegel. Die Polizei sucht einen der beiden beteiligten Autofahrer. Gegen 06 Uhr fuhr ein 71-jähriger Autofahrer mit seinem weißen VW Golf auf der Landstraße von Sundern in Richtung Westenfeld. Im Bereich einer Kurve kam es zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw. Der 71-jährige Mann aus Sundern setzte seine Fahrt zunächst fort und informierte später die Polizei. Der zweite Unfallbeteiligte ist bislang unbekannt. Angaben zum beschädigten Pkw liegen nicht vor. Die Polizei bittet den unbekannten Fahrer, sich mit dem Verkehrskommissariat in Arnsberg oder der Polizeiwache Sundern unter der 02933 - 90 200 in Verbindung zu setzen.

