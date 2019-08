Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autofahrerin übersieht Fußgänger, Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Bei einem Vorfall am Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Straße / Herzog-Wilhelm-Straße ist am Montag (5. August) eine 49-jährige Frau aus Geilenkirchen leicht verletzt worden. Die 92-jährige Fahrerin eines Pkw Audi bog gegen 18.30 Uhr im Kreisverkehr nach rechts auf die Herzog-Wilhelm-Straße ab. Im gleichen Moment wollte die 49-Jährige am dortigen Fußgängerüberweg gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Tochter die Straße überqueren. Offensichtlich übersah die Autofahrerin die beiden Personen, woraufhin die 49-Jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. Ob es zu einem Zusammenstoß kam, wird derzeit noch überprüft. Die 15-Jährige konnte dem Pkw ausweichen und sich auf der Motorhaube des Wagens abstützen. Sie blieb, wie auch die 92-Jährige, die umgehend gebremst hatte, unverletzt. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei weitere Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden.

