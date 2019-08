Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autoscheibe eingeschlagen

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag (6. August) und 5.30 Uhr am Mittwoch (7. August) schlugen unbekannte Täter am Pappelweg eine Scheibe eines Pkw ein. Ob aus dem Fahrzeug etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

